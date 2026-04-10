A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA SUD E AREA DI SERVIZIO ALENTO EST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA SUD E AREA DI SERVIZIO ALENTO EST
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata, dal km 396+900 al km 388+600.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile la stazione di Pescara sud Francavilla e l’area di servizio “Alento est”, nei seguenti giorni e orari:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE
-sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Pescara ovest Chieti;
in uscita per chi proviene da Bari: Ortona;
-sarà chiusa l’area di servizio “Alento est”, situata nel tratto compreso tra Ortona e Pescara sud Francavilla, verso Pescara.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 APRILE
–sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Pescara ovest Chieti;
in uscita per chi proviene da Bari: Ortona.