A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA SUD E AREA DI SERVIZIO ALENTO EST

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata, dal km 396+900 al km 388+600.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile la stazione di Pescara sud Francavilla e l’area di servizio “Alento est”, nei seguenti giorni e orari:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Pescara ovest Chieti;

in uscita per chi proviene da Bari: Ortona;

-sarà chiusa l’area di servizio “Alento est”, situata nel tratto compreso tra Ortona e Pescara sud Francavilla, verso Pescara.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 APRILE

–sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Pescara ovest Chieti;

in uscita per chi proviene da Bari: Ortona.