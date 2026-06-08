A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI E VAL VIBRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESCARA OVEST CHIETI E VAL VIBRATA
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara;
-sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 6:00 DI SABATO 13 GIUGNO
-sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Villanova, sulla A25 Torano-Pescara;
-sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo;
in uscita per chi proviene da Ancona: San Benedetto del Tronto.