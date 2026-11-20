A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESARO

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pesaro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fano o di Cattolica;

-nelle tre notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa, chi proviene da Bologna potrà uscire a Cattolica, mentre chi proviene da Ancona potrà uscire a Fano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.