A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PESARO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà installata una deviazione di carreggiata.
Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Pesaro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Cattolica;
in uscita per chi proviene da Ancona: Fano;
-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cattolica.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.