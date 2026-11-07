A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PEDASO E AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PEDASO E AREA DI SERVIZIO PICENO OVEST
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria “Pedaso”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare;
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 11, fino alla riapertura della stessa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.