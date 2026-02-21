A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MOTTOLA CASTELLANETA, TRATTI MOTTOLA CASTELLANETA-TARANTO E SS7 APPIA-MOTTOLA CASTELLANETA E AREE DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST, LA PINETA OVEST E LA PINETA EST

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Gioia del Colle;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: percorrere la viabilità ordinaria;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto, verso Taranto.

Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, proseguire sulla SP23 verso la SS7 Appia e sulla A7 Appia;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari.

Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio “La Pineta est”, situata nel suddetto tratto.

Chiusa anche, sul Raccordo di Palagianello (R74), l’entrata dello svincolo di Palagianello, verso la A14.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla SS100 verso Bari fino allo svincolo di San Basilio, immettersi poi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio ed entrare in A14 attraverso la stazione di Mottola Castellaneta.