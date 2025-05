A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MOTTOLA CASTELLANETA E AREE DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST E E GROTTE EST

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bari: Gioia del Colle;

in entrata verso Taranto e in uscita per chi proviene da Taranto: utilizzare la viabilità ordinaria;

-saranno chiuse le aree di parcheggio “Le Grotte ovest” e “Le Grotte est”, situate nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari.