A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEMARCIANO

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Ancona nord;

in uscita per chi proviene da Bologna: Senigallia.