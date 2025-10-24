A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTEMARCIANO

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Senigallia;

in uscita per chi proviene da Ancona: Ancona nord.