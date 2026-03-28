A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MOLFETTA

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 31 marzo e di mercoledì 1 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Trani;

in uscita per chi proviene da Bari: Bitonto.