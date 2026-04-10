A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAROTTA

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata.

Di conseguenza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, non sarà raggiungibile la stazione di Marotta, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Senigallia;

in uscita per chi proviene da Bologna: Fano.