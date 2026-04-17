A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAROTTA MONDOLFO

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Marotta Mondolfo, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Senigallia;

in uscita per chi proviene da Bologna: Fano.