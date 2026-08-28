A14 BOLOGNA TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAROTTA

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tra notti di lunedì 31 agosto, martedì 1 e mercoledì 2 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Marotta, in entrata verso Ancona e in uscita, provenendo da Bologna.

n alternativa si consiglia:

per la chiusura in entrata: Senigallia;

per la chiusura in uscita: Fano.