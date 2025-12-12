A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.