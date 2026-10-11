A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA

Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.