A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI IMOLA

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.