A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GIOIA DEL COLLE

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Mottola Castellaneta, al km 723+900, o di Acquaviva delle Fonti, al km 697+600.