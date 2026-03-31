A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FOGGIA E AREE DI SERVIZIO GARGANO OVEST E SAN TRIFONE OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FOGGIA E AREE DI SERVIZIO GARGANO OVEST E SAN TRIFONE OVEST
Roma, 31 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 31 MARZO ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 1 APRILE
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Foggia Zona Industriale;
-sarà chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 2 APRILE
-sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.