A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FOGGIA E AREA DI SERVIZIO GARGANO OVEST

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire avori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Foggia Zona Industriale;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: San Severo;

-sarà chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.