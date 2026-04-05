A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERMO
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Fermo, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio;
in entrata verso Pescara: Pedaso;
-nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Pedaso;
in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio.