A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERMO

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Pedaso;

in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio.