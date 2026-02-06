A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FERMO

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore e lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiusa la stazione di Fermo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pedaso, al km 287+900;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Pedaso;

in uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant’Elpidio, al km 270+800;