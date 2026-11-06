A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FANO

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Ancona: Marotta Mondolfo;

in uscita per chi proviene da Bologna: Pesaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.