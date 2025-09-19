A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari;

-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni;

in entrata verso Bologna: Cesena nord;

in uscita per chi proviene da Ancona: Valle del Rubicone.

Si ricorda che, per effetto della contestuale chiusura, sulla stessa A14, del tratto Cesena-Valle del Rubicone, verso Ancona, per consentire lavori di rimozione di un cantiere permanente, la stazione di Cesena sarà chiusa in direzione di Ancona.