A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: entrare alla stazione di Cesena nord;

verso Ancona: entrare alla stazione di Valle del Rubicone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.