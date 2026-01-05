A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.