A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA NORD
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Forlì;
in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena;
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.