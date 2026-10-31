A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA NORD

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Forlì;

verso Ancona: Cesena;

-nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Forlì;

in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.