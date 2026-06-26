A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA E TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA E TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, anche per lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone;
per la chiusura della stazione di Cesena, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Valle del Rubicone;
per la chiusura dell’entrata di Cesena, verso Bologna: Cesena nord;
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Valle del Rubicone;
in entrata verso Bologna: Cesena nord.