A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.