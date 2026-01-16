A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Cesena, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone:

-nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone;

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.