A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CATTOLICA

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Cattolica, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro;

-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Riccione;

verso Ancona: Pesaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.