A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CATTOLICA E TRATTO CATTOLICA-RICCIONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CATTOLICA E TRATTO CATTOLICA-RICCIONE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro;
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Scacciano”.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione;
-sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.