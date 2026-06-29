A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona;
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.