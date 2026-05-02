A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BITONTO

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Molfetta;

in uscita per chi proviene da Taranto: Bari sud.