A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANDRIA

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Andria, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Canosa;

in uscita per chi proviene da Bari: Trani.