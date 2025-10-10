A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, con orario 22:00-6:00 in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Gioia del Colle o di Bari sud.
-nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00 in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Bari sud;
in uscita per chi proviene da Taranto: Gioia del Colle.