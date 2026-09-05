A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE CASTEL SAN PIETRO

Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita, per chi proviene da Bologna e in entrata verso entrambe le direzioni, Ancona e Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre;

-dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre.

In alternativa si consigliano le stazioni di Imola o Bologna San Lazzaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.