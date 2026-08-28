A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE CASTEL SAN PIETRO E AREA DI SERVIZIO SILLARO OVEST

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00di lunedì 31 agosto alle 5:00 di martedì 1 settembre e dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita, provenendo da Bologna.

Con mezz’ora di anticipo, chiuderà l’area di servizio “Sillaro Ovest”, situata nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

In alternativa si consiglia la stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita da entrambe le provenienze, Bologna e Ancona nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre;

dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre;

dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre.

In alternativa si consigliano le stazioni di Imola o Bologna San Lazzaro.