A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE ACQUAVIVA DELLE FONTI, MOTTOLA CASTELLANETA E GIOIA DEL COLLE, AREE DI SERVIZIO LE FONTI OVEST E LE FONTI EST E AREA DI PARCHEGGIO LE GROTTE OVEST

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 19 E MARTEDI’ 20 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Gioia del Colle;

-saranno chiuse le aree di servizio “Le Fonti ovest” e “Le Fonti est”, situate nel tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, rispettivamente verso Taranto e Bari.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 22 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Gioia del Colle;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: utilizzare la viabilità ordinaria;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 22 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 23 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti o di Mottola Castellaneta.