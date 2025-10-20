A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO-ALLACCIAMENTO SS7 APPIA VERSO TARANTO

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto tra Palagianello e l’allacciamento con la SS7 Appia, verso Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Palagianello, immettersi sulla SS7 Appia.