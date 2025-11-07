A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO-ALLACCIAMENTO SS7 APPIA VERSO TARANTO R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO-ALLACCIAMENTO SS7 APPIA VERSO TARANTO
R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Palagianello (R74), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI LUNEDI’ 10 E MARTEDI’ 11 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso il tratto tra Palagianello e l’allacciamento con la SS7 Appia, verso Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Palagianello, immettersi sulla SS7 Appia.
NELLE TRE NOTTI CONSECUTIVE DI MERCOLEDI’ 12, GIOVEDI’ 13 E VENERDI’ 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00
Sul Raccordo di Palagianello (R74):
-sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta.