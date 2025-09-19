A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI POGGIO IMPERIALE, SAN SEVERO, FOGGIA E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Termoli Molise.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale;
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia Zona Industriale o di San Severo.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia Zona Industriale o di San Severo;
-sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Cerignola est.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 26 ALLE 6:00 DI SABATO 27 SETTEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Cerignola est.