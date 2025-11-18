A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI MOLFETTA E BITONTO
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiusa a stazione di Molfetta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Trani;
in uscita per chi proviene da Bari: Bitonto;
-sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Bari sud.