A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CANOSA E ANDRIA
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti in modalità alternata:
-sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Andria Barletta, sulla stessa A14;
in uscita per chi proviene da Pescara: Cerignola est, sulla stessa A14;
in uscita per chi proviene dalla A16 Napoli-Canosa: Cerignola ovest, sulla A16;
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trani, sulla stessa A14.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.