A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.