A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di sostituzione della segnaletica verticale, nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e per chi proviene da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia:

chi proviene da Ancona: Castel San Pietro;

chi proviene dalla A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera.