A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRATTI MOLFETTA-BITONTO, ANDRIA BARLETTA-TRANI E STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA.A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO BARI
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 24 FEBBRAIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto; verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO
Sulla A14 Bologna-Taranto
– sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS70 Dir./A verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani;
verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta e immettersi sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare poi in A14 alla stazione di Andria Barletta.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa;
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.
Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, al km 589+200 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bari.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 FEBBRAIO
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta.