A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRATTI ANDRIA BARLETTA-TRANI E MOLFETTA-BITONTO

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir verso Barletta, SS16 in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani; verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta, immettersi sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta;

-dalle 22:00 di venerdì 8alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto;

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.