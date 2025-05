A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS7 APPIA E STAZIONI DI GIOIA DEL COLLE, MOTTOLA CASTELLANETA, ACQUAVIVA DELLE FONTI, MOLFETTA E AREA DI SERVIZIO LE FONTI EST. R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSURE NOTTURNE PALAGIANELLO

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Palagianello (R74), per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 MAGGIO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il Ramo di immissione sulla SS7 Appia, verso Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello per poi immettersi sulla SS7 Appia;

-sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in uscita per chi proviene da Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Mottola Castellaneta;

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gioia del Colle.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 MAGGIO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il Ramo di immissione sulla SS7 Appia, verso Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Palagianello per poi immettersi sulla SS7 Appia.

Sul Raccordo di Palagianello (R74):

-sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 MAGGIO

Sul Raccordo di Palagianello (R74):

-arà chiuso lo svincolo di Palagianello, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Mottola Castellaneta.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bari sud;

-sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti est”, situata nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari;

-sarà chiusa la stazione di Molfetta, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Bitonto;

in uscita per chi proviene da Pescara: Trani.